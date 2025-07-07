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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ обстреляла Харьков дронами: что известно о последствиях

Российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову, из-за чего пострадали люди, в том числе дети.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Харькова 7 июля

Обстрел Харькова 7 июля

Армия РФ 7 июля ударила по Харькову . Из-за атаки БпЛА по жилым кварталам есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Детали обстрела Харькова

Утром 7 июля россияне нанесли удары дронами по Харькову. В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах.

Есть последствия:

  • Шевченковский район - горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара - 70 м.кв).

  • Слободской район - попадание по территории детсада и торгового объекта.

"Предварительно пострадали 27 человек, из них 3 - дети", - констатировал чиновник.

На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС.

Ранее речь шла о том, что армия РФ изменила тактику ударов по Харькову. Сейчас российские БПЛА залетают целыми группами, из-за чего нагрузка на ПВО растет, а разрушения становятся сильнее.

«Очень большой наплыв „Шахедов“. Ибо бьют преимущественно в одно, два места. Поэтому так тяжелы разрушения. Каждый раз прилеты. Возможны и повторные прилеты. Мы это тоже фиксируем, к сожалению», - отметил городской голова Харькова.

Все службы оперативно выезжают на места, добавляет он, чтобы своевременно устранить последствия ударов РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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