РФ обстріляла Харків дронами: що відомо про наслідки

Обстріл Харкова 7 липня

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Армія РФ 7 липня вдарила по Харкову. Через атаку БпЛА по житлових кварталах є постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Деталі обстрілу Харкова

Вранці 7 липня росіяни завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах.

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Є наслідки:

Шевченківський район — горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі — 70 м.кв). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;

Слобідський район — влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 м.кв). Пожежі ліквідовані.

“Попередньо постраждали 27 осіб, з них 3 — діти”, — констатував посадовець.

На місцях працюють рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС.

Раніше йшлося про те, що армія РФ змінила тактику ударів по Харкову. Зараз російські БпЛА залітають цілими групами, через що навантаження на ППО зростає, а руйнування стають сильнішими.

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«Дуже великий наплив „Шахедів“. Бо б’ють переважно в одне, два місця. Тому такі важкі руйнації. Щоразу прильоти. Можуть бути і повторні прильоти. Ми це теж фіксуємо, на жаль», — зазначив міський голова Харкова.

Усі служби оперативно виїжджають на місця, додає він, аби своєчасно ліквідувати наслідки ударів РФ.