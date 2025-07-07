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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
947
Время на прочтение
1 мин

Подмосковье РФ атаковали беспилотники: что могло стать целью

Россиянам ночью 7 июля было очень беспокойно из-за налета неизвестных БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрывы в РФ

Взрывы в РФ / © скриншот с видео

Ночью 7 июля в Подмосковье РФ раздавались взрывы. Вероятно, атакован важный стратегический объект врага.

Об этом сообщают в Сети.

Как отмечается, под удар мог попасть Краснозаводский химический завод.

Российская сторона заявляет о "ликвидации 91 украинского БПЛА" за ночь силами ПВО по всей России.

Дата публикации
Количество просмотров
947
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