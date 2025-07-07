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Подмосковье РФ атаковали беспилотники: что могло стать целью
Россиянам ночью 7 июля было очень беспокойно из-за налета неизвестных БПЛА.
Ночью 7 июля в Подмосковье РФ раздавались взрывы. Вероятно, атакован важный стратегический объект врага.
Об этом сообщают в Сети.
Как отмечается, под удар мог попасть Краснозаводский химический завод.
Российская сторона заявляет о "ликвидации 91 украинского БПЛА" за ночь силами ПВО по всей России.