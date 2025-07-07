ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
531
Час на прочитання
1 хв

Підмосков'я РФ атакували безпілотники: що могло стати ціллю

Росіянам вночі 7 липня було вкрай неспокійно через наліт невідомих БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибухи в РФ

Вибухи в РФ / © скриншот з відео

Вночі 7 липня у Підмосков'ї РФ лунали вибухи. Ймовірно, атаковано важливий стратегічний об’єкт ворога.

Про це повідомляють у Мережі.

Як зазначається, під удар міг потрапити Краснозаводський хімічний завод. Деталі про наслідки уточнюються.

Російська сторона заявляє про “ліквідацію 91 українського БПЛА” за ніч силами ППО по всій Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
531
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie