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- Війна
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Підмосков'я РФ атакували безпілотники: що могло стати ціллю
Росіянам вночі 7 липня було вкрай неспокійно через наліт невідомих БпЛА.
Вночі 7 липня у Підмосков'ї РФ лунали вибухи. Ймовірно, атаковано важливий стратегічний об’єкт ворога.
Про це повідомляють у Мережі.
Як зазначається, під удар міг потрапити Краснозаводський хімічний завод. Деталі про наслідки уточнюються.
Російська сторона заявляє про “ліквідацію 91 українського БПЛА” за ніч силами ППО по всій Росії.