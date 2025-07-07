Нічна атака по Україні: ворог вдарив 4 ракетами та 101 БпЛА

Ракетно-дронова атака по Україні

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Під час нічної атаки по Україні 7 липня російські війська застосували чотири ракети С-300/400 та 101 безпілотник «Шахед» разом з дронами-імітаторами. Зафіксовані як збиття ворожих цілей, та і влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 7 липня російська армія атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 101-м дроном типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

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На ранок українська протиповітряна оборона знешкодила 75 «Шахедів» (дронів інших типів) на півночі, сході та півдні країни. Так, 58 безпілотників захисники неба збили вогневими засобами ураження, ще 17 дронів були локаційно втрачені/придушені РЕБ.

Водночас, сталися влучання ударних дронів у 10 локаціях, а також падіння збитих БпЛА у семи локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі ніч російські загарбники атакували Київ. Наслідки ударів зафіксовані у Деснянському, Солом’янському та Голосіївському районах. Пошкоджені будівлі, автомобілі, тепломагістраль (близько 500 будівель залишились без гарячої води).

Також уночі ворожа армія вдарила по Одесі, через що загинув чоловік. У місті пошкоджені гаражі, адмінбудівля на території СТО, будівельні вагончики. Знищені автівки та автобус. Виникли пожежі.

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Російські окупанти атакували дронами і Харків: виникли пожежі у житлових будинках, громадських об’єктах та горіли авто. Сталися влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Наразі відомо про 27 постраждалих.