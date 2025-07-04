Як виростити кавуни навіть у холодному кліматі: експерти поділилися чотирма основними правилами

Як виростити кавуни на городі / © unsplash.com

Реклама

Вирощування кавунів у прохолодних умовах — це особливий виклик, адже ця баштанна культура природно прагне тепла та сонця. Проте кавуни й дині добре адаптувалися до клімату України і за сприятливих умов, особливо в тепле літо, дають щедрі та солодкі врожаї.

Для багатьох садівників залишається дивиною те, що навіть за дощової та прохолодної погоди можна отримати багатий урожай баштанних.

Обов’язково вкривайте

Щоб кавуни встигли дозріти до настання холодів, їх висівають на відкритий ґрунт ще на початку травня. Оскільки весняна погода часто непередбачувана і можливі повернення заморозків, сіянці краще захищати. Для цього над кожним паростком ставлять обрізану пластикову пляшку об’ємом 1,5 літра, утворюючи міні-парник. Основа такої “теплиці” засипається піском і поливається теплою водою для створення оптимального мікроклімату. Зверху над 1,5-літровою пляшкою можна додатково встановити більшу — 5-літрову, що забезпечує надійний захист від холодів.

Реклама

Правильне поливання

Коріння кавунів заглиблюється глибоко у ґрунт. Якщо рівень ґрунтових вод знаходиться близько до поверхні, корені можуть загнити. Щоб уникнути цього, під час висівання між рядками формують борозни, які наповнюють водою — це сприяє розвитку кореневої системи вбік, а не вгору до надлишку вологи.

Без контакту з ґрунтом

Після сильних дощів плоди кавунів, що лежать безпосередньо на землі, ризикують загнити. Тому варто підкласти під кожен кавун дерев’яну дощечку, щоб плоди не стикалися з вологою землею.

Ідеальне місце

Кавуни найкраще ростуть на відкритих, сонячних ділянках із піщаним ґрунтом. Втім, у період дозрівання плодів їм потрібна легка тінь — її можна створити за допомогою картону або старих газет, прикриваючи ними кавуни від надмірного сонця.

І ще один важливий момент — обрізання. Якщо на кущі утворилось занадто багато зав’язей, деякі доведеться видалити, бо вони не встигнуть дозріти, а заберуть поживні речовини у інших. Особливо в прохолодне літо на одному кущі залишають лише 3–4 зав’язі, решту акуратно видаляють.

Реклама