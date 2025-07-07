Курс долара пішов угору / © ТСН

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З початком липня і другого півріччя року долар в Україні продовжив демонструвати відносну стабільність курсу, на відміну від євро, вартість якого зростає не по днях, а по годинах.

Чому так, наскільки помітно зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 7 до 13 липня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют в Україні

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар весь тиждень, від 30 червня до 6 липня, перебував у так званому боковому тренді, тобто його курс незначно то зростав, то знижувався. Втім станом на кінець тижня долар здорожчав на 15 коп. як у продажу, так і в купівлі: у середньому відповідно до 41,99 і 41,45 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42,10 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча — 41,67 грн/долар (+2 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,60 грн (+4 коп.).

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Готівковий євро за тиждень здорожчав більше: у продажу — до 49,60 грн/євро (+27 коп.), у купівлі — до 48,85 (+30 коп.). До того ж максимальний середній курс був у вівторок, 1 липня — 49,70 грн/євро у продажу і 49 рівно у купівлі, потім стався відкат відповідно на 10 та 15 коп.

Найвища ціна продажу євро була 49,90 грн (+40 коп. за тиждень), найнижча — 49,40 грн (+50 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,35 грн/євро (+50 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара щодня коливався синусоїдально, але з невеликою амплітудою: у межах 15 коп. — від 41,64 до 41,75 грн/долар. Курс купівлі майже не мінявся — від 41,60 до 41,63 грн/долар. На неділю, 6 липня, курс продажу був 41,70 грн/долар, курс купівлі — 41,65.

Курс євро у нелегалів досяг максимуму у вівторок, 1 липня — було 49,70 грн/євро, надалі знизився наприкінці тижня до 49,55 грн/євро (+15 коп. за тиждень). Курс купівлі збільшився за тиждень на 40 коп., до 49,40 грн/євро.

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Офіційні курси як долара, так і євро, весь тиждень мінялися різноспрямовано. Для долара коливання становили 18 коп. — від 41,64 до 41,82 грн/долар, для євро — 63 коп. — від 48,78 до 49,41 грн/євро. До речі, 49,41 грн — новий рекорд офіційної вартості євровалюти. На понеділок, 7 липня, Національний банк встановив офіційні курси 41,73 грн/долар (+9 коп. за тиждень) і 49,12 грн/євро (+34 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро збільшилося з 1,17 до 1,18 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що за минулий тиждень в Україні коливання курсу, а також попиту і пропозиції валюти були незначними як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. На світових ринках євро продовжив дорожчати, але набагато повільніше, ніж пару тижнів тому.

«Темпи здорожчання євро до долара впали, бо дещо прояснилася ситуація з введенням Сполученими Штатами митних тариф на імпорт товарів з Європи, — говорить Андрій Шевчишин. — Президент США Дональд Трамп наразі повідомив: почалася відправка до найвищих інстанцій інших країн листів від адміністрації США з пропозиціями щодо розмірів митних тарифів. Нагадаю, дедлайн настане 9 липня, а нові мита повинні почати діяти з 1 серпня поточного року. Чекаємо розвитку подій».

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Чого очікувати від курсу долара та євро

Експерти вважають, що потенціал здорожчання євро ще не вичерпаний, на поточному тижні може бути 50 грн/євро і вище. Але курси як долара, так і євро у найближчі сім днів суттєво залежатимуть від політичних подій у США і публікації статистичних даних по золотовалютних резервах Нацбанку та рівню інфляції в Україні. Поки долар тримає «американську інтригу».

Андрій Шевчишин песимістичний: за його оцінкою, за підсумками червня сповільнення інфляції малоймовірне.

«З золотовалютними резервами НБУ все добре, вони значні, а от зростання цін у щомісячному і річному вимірі у червні, за моєю оцінкою, продовжилось. Це тиснутиме на курс гривні. Та якщо після 9 липня будуть позитивні новини із США і ЄС щодо узгодження тарифів, то євро може подешевшати», — вважає Андрій Шевчишин.

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Андрій Забловський також очікує продовження перемовин по митних тарифах.

«З огляду на повідомлення про події на світових фінансових ринках, євро на тижні ще може подорожчати. Не виключено, що в Україні буде подолана позначка у 50 грн/євро. А долар поки залишиться у коридорі 41,7-42 грн», — конкретизував Андрій Забловський.

Олег Пендзин прогнозує, що на поточному тижні очікується подальше знецінення гривні як до долара, так і до євро. Воно буде незначним, однак середній курс готівкового долара у продажу перевищить 42 грн і сягне 42,10 грн/долар. Середній курс готівкового євро, на думку експерта, прямуватиме до 50 грн, але може не дійти до цієї межі.

«Однак євро по 50 грн ми неодмінно побачимо, якщо не на поточному тижні, то на наступному», — уточнив Олег Пендзин.

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Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин радить купувати готівкові долари, поки тримається вигідний курс.

«З бюджетної декларації уряду вбачається, що у 2026 році курс долара може зрости до 44,7 грн, або майже на 6,5%, не виключено, що так і буде, якщо не більше. Тому купівля доларів зараз доречна. А от від придбання євро варто утриматися, велика ймовірність, що його курс невдовзі знизиться», –вважає експерт.

Олег Пендзин наголосив, що гривневі інструменти — облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозити, як і раніше, залишаються найдоступнішими і досить прибутковими. Та ситуація може змінитися з початком осені.

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«У середині вересня Кабмін повинен підготовити проєкт державного бюджету на 2026 рік. В залежності від того, які макроекономічні показники буде у нього закладено, зокрема, який буде плановий курс гривні до долара на наступний рік, який рівень інфляції, то не виключено, що стане вигіднішим поступовий перехід від гривні до валюти», — уточнив Олег Пендзин.

Андрій Забловський повідомив, що за підсумками недавніх досліджень однієї з соціологічних компаній, майже 70% українців не мають заощаджень. Тобто лише 30-32% населення стикається з проблемою, що зробити з коштами, які залишаються після щомісячних поточних витрат.

У підсумку кожний четвертий з них (25%) купує валюту, кожний п’ятий (20%) несе гроші у банк, ще стільки ж тримають готівку вдома, а кожний десятий (10%) залишає її на поточному картковому рахунку. Решта 25% або кожний четвертий ці «зайві» кошти просто витрачає.

«Фінансова грамотність українців залишається низькою і це заважає їм отримувати більше від своїх заощаджень, — констатував Андрій Забловський. — Якщо підходити кваліфіковано, то найліпше мати інвестиційний портфель з кількох найпростіших і найдоступніших фінансових інструментів. Це ОВДП або банківські депозити, краще короткотермінові, на 3-4 місяці, а також долари, євро, все приблизно у рівних частинах. На даний момент варто зробити нахил на поповнення депозитів, купівлю доларів. Євро як інвестиції наразі ризиковані, бо курс високий».

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Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.