Есть ли угроза оккупации Запорожья: в ВСУ ответили

Оккупанты / © Associated Press

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Российские войска активизировали боевые действия в селе Каменское Запорожской области. Захват этого населенного пункта может открыть врагу путь на Запорожье.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в интервью «Радио Свобода».

Каменское расположено вдоль реки Янчекрак, на берегу бывшего Каховского водохранилища, где раньше проходили ротации миссии МАГАТЭ. Сейчас это место превратилось в зону активных боев — враг ежедневно наносит артиллерийские и авиаудары, а поселок почти полностью разрушен.

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«Противник прекрасно понимал, что имея под своим контролем Каменское, он фактически держит путь на Запорожье. Поэтому сегодня он совершает немало штурмовых действий, пытаясь продвинуться в этом населенном пункте», — сообщил Волошин.

По словам спикеа, главная задача украинских сил — не допустить переправу оккупантов через реку. Россияне пытаются использовать образовавшиеся после обмеления водохранилища камышовые зоны для проникновения диверсионных групп. Но украинская армия сдерживает попытки закрепления противника.

Оккупанты сейчас проводят диверсионно-разведывательные действия, пытаясь, в частности, воспользоваться камышевой зоной, образовавшейся там, где отошло Каховское водохранилище.

Штурм Каменского — это стратегическая попытка России расширить свой контроль на Запорожском направлении. Пока ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

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Напомним, Москва активизировала наступательные операции одновременно на двух направлениях в Украине, заставляя Киев распределять свои силы и резервы. В центре внимания россиян — стратегически важный Покровск и северо-восток Сумской области. Обе стороны усиливают свои позиции накануне осени, которая традиционно замедляет темпы боевых действий.

По прогнозам аналитиков и военных, Кремль стремится максимально расширить контролируемые территории до возможного прекращения огня. В то же время Украина делает все, чтобы сдержать наступление и нанести врагу значительные потери, создавая условия для более выгодных переговоров.