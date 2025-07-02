Сможет ли ПВО Украины работать без американских ракет: подробности

Patriot / © wikipedia.org

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Многоуровневая система противовоздушной обороны Украины оказалась критически зависимой от американских боеприпасов. После решения Вашингтона приостановить передачу ракет и снарядов возникла угроза снижения боеспособности целых сегментов ПВО.

Об этом пишет Defense Express.

В центре проблемы — ракеты к комплексам Patriot, NASAMS, Stinger, HAWK, AIM-120 и другие. Без постоянного пополнения их запасов даже самые современные системы теряют смысл. Такие ситуации уже заставили Украину перевооружать часть советских ЗРК, создав «Franken-Буки» — гибриды советских установок и западных ракет.

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На уровне ближнего действия ситуация несколько лучше: здесь используются ракеты польского, французского, шведского и британского производства. Однако в среднем и далеком эшелоне выбор крайне ограничен.

К примеру, среди комплексов средней дальности только IRIS-T SLM не зависит от США. В далекой зоне — критическое доминирование Patriot, к которым без американских поставок не будет боезапаса.

Аналитики предупреждают: если приостановка станет постоянной, придется существенно пересмотреть архитектуру ПВО, ориентируясь на независимые источники вооружения. При этом ключевым остается вопрос не только в технологиях, но и в логистике и бесперебойном снабжении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники, что подтверждает Белый дом.

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Однако в Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов не поступало. Для выяснения всех обстоятельств ведомство попросило телефонную консультацию с партнерами из США.