Украина начала необычно использовать пулемет Второй мировой: что известно

M2 / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Украинские военные активно используют американский пулемет M2 Browning, известный под прозвищем «Ma Deuce», в войне против России. Его устанавливают на дистанционно управляемые боевые роботы, которые применяются для огневых атак и наблюдения.

Об этом сообщило издание Business Insider.

Пулемет M2 был разработан в конце Первой мировой войны известным конструктором Джоном Браунингом, однако на вооружение армии США его приняли только в начале Второй мировой. С тех пор это оружие претерпело ряд модернизаций и до сих пор широко используется не только американскими, но и многими другими армиями мира.

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В публикации отмечается, что пулемет M2 теперь стал частью «эры робототехники». Его интегрируют в современные автономные платформы, которые украинские силы используют для приближения к российским позициям и поражения целей. Эти наземные роботы оснащают также гранатометами и взрывными устройствами.

Одним из примеров такого применения является робот D-21-12, созданный украинской группой FRDM, которая специализируется на производстве дронов и наземных боевых машин. Это устройство оборудовано пулеметом калибра 50 (12,7×99 мм) и способно двигаться со скоростью более 9 км/ч. В апреле 2025 года оно было официально утверждено для боевого использования.

Игорь Кулакевич, менеджер по продукции FRDM, пояснил, что M2 был выбран в качестве основного вооружения, поскольку его имеют в наличии многие страны Запада, следовательно, нет проблем с поставками боеприпасов.

Генеральный директор FRDM Вадим Юник в комментарии для Business Insider отметил, что робот был создан как ответ на насущную необходимость уменьшить риски для военных при выполнении задач на передовой. По его словам, устройство также можно использовать для эвакуации раненых и как универсальную платформу для различного типа вооружения.

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Напомним, недавно Украина заявила о намерении выйти из Оттавской конвенции — международного договора, который запрещает использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин.