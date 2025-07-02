Чи зможе ППО України працювати без американських ракет: подробиці

Patriot / © wikipedia.org

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Багаторівнева система протиповітряної оборони України виявилась критично залежною від американських боєприпасів. Після рішення Вашингтона призупинити передавання ракет та снарядів, виникла загроза зниження боєздатності цілих сегментів ППО.

Про це пише Defense Express.

У центрі проблеми — ракети до комплексів Patriot, NASAMS, Stinger, HAWK, AIM-120 та інших. Без постійного поповнення їхніх запасів навіть найсучасніші системи втрачають сенс. Такі ситуації вже змусили Україну переозброювати частину радянських ЗРК, створивши «Franken-Буки» — гібриди радянських установок і західних ракет.

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На рівні ближньої дії ситуація дещо краща: тут використовуються ракети польського, французького, шведського та британського виробництва. Однак у середньому і далекому ешелоні вибір вкрай обмежений.

Наприклад, серед комплексів середньої дальності лише IRIS-T SLM не залежить від США. У далекій зоні — критичне домінування Patriot, до яких без американських постачань не буде боєзапасу.

Аналітики попереджають: якщо призупинення стане постійним, доведеться суттєво переглянути архітектуру ППО, орієнтуючись на незалежні джерела озброєння. Водночас ключовим залишається питання не лише в технологіях, а у логістиці та безперебійному постачанні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки, що підтверджує Білий дім.

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Проте у Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів не надходило. Для з’ясування всіх обставин відомство попросило про телефонну консультацію з партнерами зі США.