В Харькове — шесть прилетов / © Associated Press

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Сегодня, 7 июля, россияне снова ударили по Харькову. В городе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков снова атакуют вражеские дроны — над городом „Шахеды“. Будьте осторожны! Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе», — отметил он.

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Впоследствии мэр уточнил, что, по предварительной информации, прилеты в жилых массивах города.

«В результате шести последних прилетов по Харькову есть пострадавшие», — добавил Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 3 раненых в Холодногорском районе Харькова.

«Из них 2 — в тяжелом состоянии. На местах работают медики и все профильные службы», — уточнил он.

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Напомним, ночью российские террористические войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар, среди пострадавших есть дети.В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА — возник пожар на 9 этаже жилого дома. Еще два прилета были в Слободском районе. Там также зафиксировали попадание в многоэтажку.

Обо всех последствиях ночной атаки по Украине читайте в новости.