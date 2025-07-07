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- Украина
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Харьков разрывают взрывы — власти снова сообщают о прилетах
Россияне снова начали атаковать Харьков. Горожане еще даже не оправились от ночных атак.
Сегодня, 7 июля, россияне снова ударили по Харькову. В городе прогремела серия взрывов.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Харьков снова атакуют вражеские дроны — над городом „Шахеды“. Будьте осторожны! Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе», — отметил он.
Впоследствии мэр уточнил, что, по предварительной информации, прилеты в жилых массивах города.
«В результате шести последних прилетов по Харькову есть пострадавшие», — добавил Терехов.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 3 раненых в Холодногорском районе Харькова.
«Из них 2 — в тяжелом состоянии. На местах работают медики и все профильные службы», — уточнил он.
Напомним, ночью российские террористические войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар, среди пострадавших есть дети.В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА — возник пожар на 9 этаже жилого дома. Еще два прилета были в Слободском районе. Там также зафиксировали попадание в многоэтажку.
Обо всех последствиях ночной атаки по Украине читайте в новости.