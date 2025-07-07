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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Утренний удар по Харькову: количество пострадавших выросло

Из-за российского удара по Харькову утром 7 июля выросло количество пострадавших. К медикам обратились еще 2 человека.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Харькова 7 июля

Обстрел Харькова 7 июля

Утром 7 июля армия РФ нанесла удар по Харькову. В результате обстрела возросло количество пострадавших.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечает Синегубок, за помощью медиков обратились еще 2 человека в Шевченковском районе.

«В общей сложности сейчас — 29 пострадавших. Все получают помощь врачей», — акцентировал Синегубов.

В случае перемен власти будет информировать впоследствии.

Напомним, армия РФ 7 июля ударила по Харькову. Из-за атаки БпЛА по жилым кварталам есть пострадавшие.

Утром 7 июля россияне нанесли удары дронами по Харькову. В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах. Сообщалось о 27 пострадавших, из них 3 — дети.

  • Шевченковский район — горели квартиры на 8 этаже 9-этажки (площадь пожара — 70 м.кв). Пожар локализован, продолжается ликвидация;

  • Слободской район — попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственные постройки и авто (общая площадь — около 10 м.кв). Пожары ликвидированы.

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Дата публикации
Количество просмотров
251
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