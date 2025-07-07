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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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69
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Ранковий удар по Харкову: кількість постраждалих зросла

Через російський удар по Харкову зранку 7 липня зросла кількість потерпілих. До медиків звернулися ще 2 людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Харкова 7 липня

Обстріл Харкова 7 липня

Зранку 7 липня армія РФ завдала удару по Харкову. Внаслідок обстрілу зросла кількість постраждалих.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначає Синєгубок, по допомогу медиків звернулися ще 2 людей у Шевченківському районі.

“Загалом на зараз — 29 постраждалих. Усі отримують допомогу лікарів”, — акцентував Синєгубов.

У разі змін влада інформуватиме згодом.

Нагадаємо, армія РФ 7 липня вдарила по Харкову. Через атаку БпЛА по житлових кварталах є постраждалі.

Вранці 7 липня росіяни завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок атак виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах. Повідомлялося про 27 потерпілих, із них 3 — діти.

  • Шевченківський район — горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхівки (площа пожежі — 70 м.кв). Пожежу локалізовано, триває ліквідація;

  • Слобідський район — влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта. Горіли господарча споруда та авто (загальна площа — близько 10 м.кв). Пожежі ліквідовані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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