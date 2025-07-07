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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Обстріл Запоріжжя: різко зросла кількість постраждалих (оновлено)

У понеділок, 7 липня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Через удар є 17 потерпілих цивільних.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Запоріжжю 7 липня

Удар по Запоріжжю 7 липня

Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла кількість постраждалих. Так, через ворожий удар поранення дістали 17 людей.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Чотири людини госпіталізовано. Одинадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження”, — деталізував він.

За даними ДСНС, пошкоджено житлові будинки, будівлю одного з вищих навчальних закладів та підприємства.

Рятувальники ліквідовують осередки займання та проводять пошуково-рятувальні роботи.

“Усім постраждалим надається необхідна допомога. Ліквідація наслідків триває. На місці працюють психологи ДСНС та всі екстрені служби міста”, — зазначили у відомстві.

Інформація уточнюється.

Удар по Запоріжжю 7 липня

Удар по Запоріжжю 7 липня

Нагадаємо, Росія зранку 7 липня атакували Запоріжжя безпілотниками. У місті зафіксовані руйнування, поранені люди. Є руйнування та поранені.

Попередньо, йшлося про щонайменше 10 людей, які постраждали внаслідок удару по місту. Відомо, що серед об’єктів, які зазнали руйнацій — університет «Запорізька політехніка».

Загалом ворог 6 разів вдарив по Запоріжжю «Шахедами». Пошкоджені житлові будинки, будівля університету та підприємства міста.

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