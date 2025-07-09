США підтвердили використання Росією хімзброї в Україні

РФ використовує хімічну зброю проти України / © pixabay.com

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В адміністрації американського президента Дональда Трампа підтвердили інформацію про використання хімічної зброї російськими загарбниками на території України.

Про це стало відомо під час брифінгу команди американського лідера 8 липня. Зокрема, Трампа запитали про нещодавню доповідь європейських розвідок щодо масового застосування Росією хімічної зброї проти українських військових.

Президент США переадресував запитання голові ЦРУ Джону Реткліффу.

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Очільник американської розвідки підтвердив наявність даних, однак відмовився розголошувати деталі публічно.

«Очевидно, що використання хімічної зброї, якщо це задокументовано, є незаконним. Це суперечить усім міжнародним законам та договорам про конфлікти. Вочевидь, я не можу поділитися у цій кімнаті з цією аудиторією тією інформацією, яку можу надати вам приватно, пане президент. Але також очевидно, що ви не станете терпіти та допускати будь-які порушення міжнародного права», — наголосив Джон Реткліфф.

На це Дональд Трамп відповів коротко: «Саме так».

Таким чином президент США підтвердив свою позицію — жодних порушень міжнародних конвенцій не буде допущено.

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Раніше повідомлялося, що Україна вимагає розслідувати застосування Росією хімічної зброї. Київ звернувся до ОЗХЗ.

Ми раніше інформували, що російські війська все частіше використовують хімічну зброю в Україні, порушуючи Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є сама Росія.