США подтвердили использование Россией химоружия в Украине

РФ использует химическое оружие против Украины / © pixabay.com

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В администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили информацию об использовании химического оружия российскими захватчиками на территории Украины.

Об этом стало известно на брифинге команды американского лидера 8 июля. В частности, Трампа спросили о недавнем докладе европейских разведок о массовом применении Россией химического оружия против украинских военных.

Президент США переадресовал вопросы главе ЦРУ Джону Рэтклиффу.

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Глава американской разведки подтвердил наличие данных, однако отказался разглашать детали публично.

«Очевидно, что использование химического оружия, если это задокументировано, незаконно. Это противоречит всем международным законам и договорам о конфликтах. Очевидно, я не могу поделиться в этой комнате с этой аудиторией той информацией, которую могу предоставить вам приватно, господин президент. Но также очевидно, что вы не станете терпеть и допускать какие-либо нарушения международного права», — подчеркнул Джон Рэтклифф.

На это Дональд Трамп ответил коротко: именно так.

Таким образом, президент США подтвердил свою позицию — никаких нарушений международных конвенций не будет допущено.

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Ранее сообщалось, что Украина требует расследовать применение Россией химического оружия.

Мы ранее информировали, что российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, участником которой является сама Россия.