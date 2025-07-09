Астрологический прогноз на 9 июля

Змея / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от активных действий лучше отказаться — успеха они не принесут, поэтому несмотря на рабочий день можно отдохнуть.

Символ дня: Змей-искуситель.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

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За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, легко может перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит тянуть с их лечением.

Питание дня: питание может быть разнообразным, но от мяса и грибов нужно отказаться.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, созревших к этому моменту.

Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся обнаружить новые знания.

Сны дня: сны нынешней ночи часто являются вещими, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: во избежание серьезного конфликта нельзя вступать в споры и перепалки с окружающими.

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Цитата дня: «Пока ты ищешь оправдания, другие ищут — и находят — способы» (китайская пословица).

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