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Астрологический прогноз на 9 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от активных действий лучше отказаться — успеха они не принесут, поэтому несмотря на рабочий день можно отдохнуть.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, легко может перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит тянуть с их лечением.
Питание дня: питание может быть разнообразным, но от мяса и грибов нужно отказаться.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, созревших к этому моменту.
Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся обнаружить новые знания.
Сны дня: сны нынешней ночи часто являются вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: во избежание серьезного конфликта нельзя вступать в споры и перепалки с окружающими.
Цитата дня: «Пока ты ищешь оправдания, другие ищут — и находят — способы» (китайская пословица).
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