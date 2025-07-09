Ничего нового не создали: Defense Express об атаке РФ на Запорожье

Война в Украине / © Getty Images

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Российские войска провели арьергардную атаку в Запорожском направлении с целью прикрытия ротации своих подразделений.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«У меня есть заочные вопросы к людям, которые пишут, что за три года такого в Запорожском направлении не было. Если почитать медийные сообщения, то может показаться ложное впечатление, что враг три года не атаковал в Запорожье и только сейчас интенсифицировался. Следует напомнить, что накануне контрнаступления 2023 года наша эффективная подготовка в этом направлении была скована тем, что россияне постоянно отправляли свои пехотные группы на минные поля, обстреливали позиции украинских войск. То есть, они даже тогда на Запорожье начали свою масштабную контрнаступательную операцию еще до того, как мы перешли в контрнаступление», — отметил Киричевский.

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Он также прокомментировал реакции некоторых экспертов, преувеличивающих угрозу в этом направлении.

«Сейчас те, кто пытается трактовать события в Запорожском направлении, имитируют бегание по потолку с криками о том, что враг наступает. И они скорее играют на руку противнику. Ведь у россиян никуда не делось информационно-психологическое обеспечение военных операций, у них на это работают целые военные подразделения, не говоря о прикормленных военных блоггерах», — отметил эксперт.

По словам Киричевского, Россия не отказалась от принципа «взявших — то и их», а также продолжает претендовать на всю Запорожскую область, хотя реальных сил на это нет.

«Оккупанты не отказались от претензии на всю Запорожскую область, но они всю область взять не смогут. У них на это нет объективных сил.

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Также Киричевский прокомментировал потенциальные действия оккупантов по другим направлениям.

«Учитывая благоприятные условия, а это и фактор местности, и логистические коммуникации, на востоке противник может попытаться показать что-то такое, что было бы непредсказуемо. А что касается Запорожской области, то есть объективные вещи, а есть субъективные, где россиянам подыгрывать не надо», — объяснил эксперт.

В заключение он подчеркнул, что нынешняя атака была лишь прикрытием.

«Следует уточнить, что россияне пошли в арьергардную атаку, чтобы прикрыть ротацию своих войск. Это свидетельствует о том, что наши военные научились ловить врага на ротациях, как он раньше ловил нас. — „россияне что-то показали, чего не было через три года“», — резюмировал Иван Киричевский.

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Ранее сообщалось, что российское командование, потерпев неудачу под Торецком, изменило направление удара и сосредоточило силы на продвижении со стороны Новоэкономического в Доброполье.

Мы ранее информировали, что армия РФ предприняла новые интенсивные действия на юге Украины — на Запорожском направлении. Захватчики сосредоточились в районе Каменского.