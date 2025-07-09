Нічого нового не створили: Defense Express про атаку РФ на Запоріжжі

Війна в Україні / © Getty Images

Реклама

Російські війська провели ар’єргардну атаку на Запорізькому напрямку з метою прикриття ротації своїх підрозділів.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

«У мене є заочні питання до людей, які пишуть, що за три роки такого на Запорізькому напрямку не було. Якщо почитати медійні повідомлення, то може скластися хибне враження, що ворог три роки не атакував на Запоріжжі й тільки зараз інтенсифікувався. Слід нагадати, що напередодні контрнаступу 2023 року наша ефективна підготовка на цьому напрямку була скута тим, що росіяни постійно відправляли свої піхотні групи на мінні поля, обстрілювали позиції українських військ. Тобто вони навіть тоді на Запоріжжі почали свою масштабну контрнаступальну операцію ще до того, як ми перейшли в контрнаступ», — зауважив Киричевський.

Реклама

Він також прокоментував реакції деяких експертів, які перебільшують загрозу на цьому напрямку.

«Зараз ті, хто намагаються трактувати події на Запорізькому напрямку, імітують бігання по стелі з криками про те, що ворог наступає. І вони, скоріше, грають на руку противнику. Адже у росіян нікуди не поділося інформаційно-психологічне забезпечення воєнних операцій, у них на це працюють цілі військові підрозділи, не говорячи про прикормлених військових блогерів», — зазначив експерт.

За словами Киричевського, Росія не відмовилася від принципу «що взяли — те і їхнє», а також продовжує претендувати на всю Запорізьку область, хоча реальних сил на це не має.

«Окупанти не відмовилися від претензії на всю Запорізьку область, але вони всю область взяти не зможуть. У них на це нема об’єктивних сил. Вони мають сили тільки, щоб скувати українські війська на цьому напрямку та намагатися виснажити нашу оборону. Відповідно, говорити, що росіяни створили щось непередбачуване, не доводиться», — наголосив він.

Реклама

Також Киричевський прокоментував потенційні дії окупантів на інших напрямках.

«Враховуючи сприятливі умови, а це і фактор місцевості, і логістичні комунікації, то на сході противник може спробувати показати щось таке, що було б непередбачуване. А щодо Запорізької області, то є об’єктивні речі, а є суб’єктивні, де росіянам підігравати не треба», — пояснив експерт.

На завершення він підкреслив, що нинішня атака була лише прикриттям.

«Слід уточнити, що росіяни пішли в ар’єргардну атаку, щоб прикрити ротацію своїх військ. Це свідчить про те, що наші військові навчилися ловити ворога на ротаціях, як він раніше ловив нас. Тому, краще було б говорити: „Як ми гарно ловимо росіян на ротаціях“, — адже їм доведеться витрачати свій безлімітний ресурс. А у нас навпаки — „росіяни щось показали, чого не було за три роки“», — резюмував Іван Киричевський.

Реклама

Раніше повідомлялося, що російське командування, зазнавши невдач під Торецьком, змінило напрям удару і зосередило сили на просуванні з боку Новоекономічного до Добропілля.

Ми раніше інформували, що армія РФ розпочала нові інтенсивні дії на півдні України — на Запорізькому напрямку. Загарбники зосередилися в районі Кам’янського.