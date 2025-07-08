Війна в Україні / © Getty Images

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися у населених пунктах Комар, Яблунівка, Торецьк та біля Запоріжжя, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Кам’янському, що у Запорізькій області.

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«Ворог просунувся у Кам’янському, Комарі, Яблунівці, Торецьку та біля Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку російські війська посилили штурми малими групами, використовуючи дрони, багі та мотоцикли.

Ми раніше інформували, що інтенсивність бойових дій на Донеччині залишається найвищою серед усіх напрямків фронту, адже саме цей регіон є головною ціллю для російських військ.

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