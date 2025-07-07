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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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586
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РФ приховує реальні цифри втрат на фронті в Україні: деталі від ISW

Втрати РФ у війні проти України є колосальними, тож Путін з усіх сил намагається їх применшити, приховуючи реальні цифри від широкого загалу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Солдати РФ

Солдати РФ / © Associated Press

Російська Федеральна служба державної статистики (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Ймовірно, Кремль намагається приховати втрати Росії від війни в Україні.

Про це повідомляє ISW.

Російське опозиційне видання «Медуза» 5 липня повідомило, що Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті «Соціально-економічна ситуація в Росії» за січень-травень 2025 року.

“Дослідник виборчої статистики Дмитро Кобак наприкінці червня 2025 року повідомив, що Росстат відмовився виконати його запит на дані щодо надлишкової смертності чоловіків у 2024 році та щомісячної смертності за датою смерті”, — йдеться у звіті.

Раніше ISW оцінювала, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись заплутати поточні демографічні проблеми Росії. А виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня ЗСУ знищили 1027540 солдатів РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. У Генштабі деталізували, що втрати у техніці склали:

  • танків — 10995 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22963 (+7)

  • артилерійських систем — 29993 (+33)

  • РСЗВ — 1432 (+2)

  • засоби ППО — 1192

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44058 (+233)

  • крилаті ракети — 3439

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54370 (+118)

  • спеціальна техніка — 3927 (+2)

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Дата публікації
Кількість переглядів
586
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