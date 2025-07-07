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- Війна
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РФ приховує реальні цифри втрат на фронті в Україні: деталі від ISW
Втрати РФ у війні проти України є колосальними, тож Путін з усіх сил намагається їх применшити, приховуючи реальні цифри від широкого загалу.
Російська Федеральна служба державної статистики (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Ймовірно, Кремль намагається приховати втрати Росії від війни в Україні.
Про це повідомляє ISW.
Російське опозиційне видання «Медуза» 5 липня повідомило, що Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті «Соціально-економічна ситуація в Росії» за січень-травень 2025 року.
“Дослідник виборчої статистики Дмитро Кобак наприкінці червня 2025 року повідомив, що Росстат відмовився виконати його запит на дані щодо надлишкової смертності чоловіків у 2024 році та щомісячної смертності за датою смерті”, — йдеться у звіті.
Раніше ISW оцінювала, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись заплутати поточні демографічні проблеми Росії. А виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.
Нагадаємо, станом на ранок 7 липня ЗСУ знищили 1027540 солдатів РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. У Генштабі деталізували, що втрати у техніці склали:
танків — 10995 (+3)
бойових броньованих машин — 22963 (+7)
артилерійських систем — 29993 (+33)
РСЗВ — 1432 (+2)
засоби ППО — 1192
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44058 (+233)
крилаті ракети — 3439
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 54370 (+118)
спеціальна техніка — 3927 (+2)