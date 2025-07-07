РФ приховує реальні цифри втрат на фронті в Україні: деталі від ISW

Солдати РФ / © Associated Press

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Російська Федеральна служба державної статистики (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Ймовірно, Кремль намагається приховати втрати Росії від війни в Україні.

Про це повідомляє ISW.

Російське опозиційне видання «Медуза» 5 липня повідомило, що Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті «Соціально-економічна ситуація в Росії» за січень-травень 2025 року.

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“Дослідник виборчої статистики Дмитро Кобак наприкінці червня 2025 року повідомив, що Росстат відмовився виконати його запит на дані щодо надлишкової смертності чоловіків у 2024 році та щомісячної смертності за датою смерті”, — йдеться у звіті.

Раніше ISW оцінювала, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись заплутати поточні демографічні проблеми Росії. А виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня ЗСУ знищили 1027540 солдатів РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. У Генштабі деталізували, що втрати у техніці склали:

танків — 10995 (+3)

бойових броньованих машин — 22963 (+7)

артилерійських систем — 29993 (+33)

РСЗВ — 1432 (+2)

засоби ППО — 1192

літаків — 421

гелікоптерів — 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44058 (+233)

крилаті ракети — 3439

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 54370 (+118)

спеціальна техніка — 3927 (+2)