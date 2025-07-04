В Росії помітили перші ознаки гострої нестачі солдатів для ведення війни

Дефіцит солдатів у РФ / © Associated Press

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У Кремлі фіксують зростаючі проблеми з набором контрактників для армії. Аналіз показав, що владі стає все важче залучати нових солдатів, ймовірно, через великі втрати на фронті.

Про це йдеться в публікації Telegram-каналу «Можем объяснить».

Журналісти звернули увагу на розбіжності у заявах російського диктатора Володимира Путіна та його соратника Дмитра Медведєва щодо кількості набраних контрактників. Медведєв назвав цифру в 210 тисяч осіб за перше півріччя 2025 року (близько 35 тисяч на місяць), тоді як Путін раніше заявляв про 60 тисяч щомісяця. Якби слова Путіна були правдою, чисельність армії РФ зросла б на 360 тисяч за півроку.

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Ознаки браку солдатів та зміни тактики

Це лише один з численних доказів проблем з рекрутингом та нестачі солдатів на фронті. Журналісти також помітили зниження федеральних бюджетних витрат на набір контрактників, що може свідчити про уповільнення темпів набору.

Крім того, з’являється дедалі більше свідчень про примус строковиків та мобілізованих до підписання контрактів, про що говорять юристи. Подібні повідомлення проскакують навіть у російських пропагандистів. Водночас, офіційні виплати за підписаний контракт було збільшено вже в кількох регіонах РФ, таких як Новосибірська, Кемеровська, Тульська області.

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Російські опозиційні ЗМІ також повідомляли, що дезертирів перестали заарештовувати, натомість їх одразу записують до штурмових підрозділів. Про брак людей на фронті пишуть навіть проросійські блогери.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, очікування Путіна від літньої наступальної кампанії поки що не виправдовуються. Він вважає, що росіяни продовжують воювати, кидаючи вперед живу силу — це або так звана тактика «м’ясних штурмів», або спроби прориву малими піхотними групами. Така тактика, за словами Поповича, не може дати результату, оскільки окупантів зустрічає велика кількість українських дронів.

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Нагадаємо, масштабне дезертирство російських військових з лінії фронту в Україні стало черговим серйозним ударом для Кремля. Від лютого 2022 року суди РФ зареєстрували 20 538 справ про самовільне залишення військової частини, дезертирство або відмову виконувати накази.