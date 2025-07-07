NYT назвав місто, через втрату якого фронт на сході може обвалитися

Завали зруйнованої 5-поверхівки у Костянтинівці / © ДСНС

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РФ може прорвати оборону України на Донбасі та наблизитись до захоплення всієї Донецької області, якщо захопить місто Констянтинівку.

Про це йдеться у статті The New York Times.

У виданні зазначають, що Костянтинівка розташована безпосередньо на шляху літнього наступу Росії в Донецькій області на сході України, в результаті якого московські війська здійснили одні з найбільших щомісячних територіальних здобутків з 2022 року.

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«Росія зараз контролює понад дві третини Донеччини. Але щоб захопити решту регіону, вона повинна взяти під контроль міські центри України, які є життєво важливими для логістики її армії», — йдеться у статті.

Тому журналісти називають Костянтинівку головною ціллю. Місто є південними воротами до ланцюга міст, що утворюють останній великий оборонний пояс України в Донецькій області.

«Якщо місто впаде, майже всі міста далі на північ опиняться в зоні дії російських безпілотників. Це наблизить Москву до її давно прагнутої мети — захоплення всієї Донецької області», — пише NYT.

У виданні зауважують, що російські війська створили кишеню глибиною 16 кілометрів навколо ЗСУ, які обороняють Костянтинівку, частково оточуючи їх зі сходу, півдня та заходу. Практично кожен рух у цій кишені цілодобово перебуває під прицілом російських безпілотників, повідомляють півдюжини українських солдатів та офіцерів, які воюють у цьому районі. Війська часто залишаються в скрутному становищі тижнями без ротації та можливості евакуації поранених.

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Україна зараз готується до останнього наступу Росії на Костянтинівку, хоча битва може тривати ще місяці. Питання в тому, чи розпочне Москва фронтальну атаку, як у Бахмуті у 2023 році, чи спробує замкнути кишеню в кліщах, щоб змусити українців відступити, повторюючи стратегію, яку вона застосувала під час захоплення Авдіївки минулого року.

У будь-якому разі, українські солдати кажуть, що розширені можливості Росії завдавати ударів безпілотниками дають їй перевагу, якої вона не мала під час попередніх нападів.

«Раніше вони могли вражати цілі в радіусі двох-трьох кілометрів. Тепер вони завдають ударів кожні 10-20 хвилин на постійній відстані 15 кілометрів від лінії фронту. Все в межах цієї 15-кілометрової зони знищується», — сказав командир підрозділу, що керує безпілотними машинами 93-ї бригади, який, згідно з військовим протоколом, попросив називати його лише ім’я — Олександр.

Коли Олександра та інших українських солдатів запитали про поворотний момент у новій російській кампанії з використання безпілотників, вони вказали на одну й ту саму назву: «Рубікон» — елітний російський підрозділ безпілотників.

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Цього року група залишила свій слід у Курській області, де допомогла відбити наступ українських військ, перекривши їхній головний шлях постачання безперервними ударами безпілотників. Потім, навесні цієї групи, «Рубікон» передислокувався в район навколо Костянтинівки та застосував ту саму тактику систематичного нападу на дороги, транспортні засоби та антени.

Російські удари навколо Костянтинівки настільки постійні, що українські війська взагалі уникають виходу зі своїх підземних сховищ.

«Ми жартуємо, що похід до туалету зараз — це практично героїчний вчинок», — сказав військовий Микола, який воює на південний схід від міста.

Нагадаємо, що знімальна група ТСН працювала у Костянтинівці і потрапила під обстріл російських КАБів.

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Військові та місцеві відверто розповіли нашим журналістам, що відбувається у Костянтинівці.

Дата публікації 15:34, 07.07.25 Кількість переглядів 6 РФ гатить по ТЦК, а Костянтинівка на межі катастрофи | Аналіз головних подій тижня