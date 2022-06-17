Що садити в липні, якщо хочете встигнути зібрати урожай

Липень - середина літа. Городники вже починають збирати перший урожай, відцвітають літні квіти і рослини. ТСН.ua розповідає, що садити в липні, щоб отримати рясне квітіння та осінній урожай.

Капуста. Якщо ви ще хочете поласувати свіжою капустою осінню, краще вибирати ранні сорти, адже пізні просто не встигнуть дозріти. Перед тим, як посіяти в ґрунт, насіння потрібно обробити від шкідників та поставити в теплу водичку (змінювати щодня) на пару днів. Коли насіння добре набрякли - можна їх висіювати. Не забувайте про регулярне та рясне поливання. Якщо все зробити правильно, на початку жовтня у вас буде свяжа молода капуста.

Горох. Зелений горошок можна сміливо садити в липні. Перед висаджуванням, насіння також обов'язково замочіть у теплій воді на кілька днів. Коли будете висаджувати, не забудьте дотримуватися правильної дистанції (5-8 см між насінинами), також потрібно ставити підпори. Однією з переваг цієї культури можна назвати те, що вона збагачує ґрунт.

Спаржева квасоля. Ця культура зовсім невибаглива. Якщо у вас є місце для висаджування та свіже насіння, можете сіяти її в середині літа. Не забувайте про регулярне поливання. Ця рослина низькоросла з соковитими листочками яскраво-зеленого кольору.

Різноманітні салати. Їх можна підсіювати в ґрунт протягом всього літа (кожні 20 днів). Однак, щоб отримати урожай, потрібно не забувати про прорідження, щоб паростки не тягнулися догори і не втрачали свої якості. Також обов'язкове своєчасне поливання.

Редис. Її можна висівати у ґрунт раз на два тижні. Незважаючи на скорочення світлового дня, навіть в липні ви отримаєте соковиті і апетитні плоди. Лише не забувайте про баланс азоту в ґрунті.

Рукола. В складі цієї зелені велика кількість вітамінів, а ще вона дуже швидко росте, тому її можна висівати в липні. Перші паростки ви побачите вже за 5 днів. Молода рукола дуже ароматна і корисна. Важливо - не забувати про достатнє зволоження ґрунту.

Кріп. Цікаво, що кріп, який висіюють в середині літа, за своїми смаковими якостями більш насичений. А тому сміливо зробіть невелику грядочку на своєму городі.

Редька. Дуже популярними серед українців є японські і китайські сорти цієї культури. Коли висаджуєте редьку, враховуйте, які овочі чи рослини росли тут до повторного висівання. Якщо це була редиска або капуста, урожай буде дуже невеликим. Тому спеціалісти радять сіяти там, де раніше були огірки.

Морква та буряк. Перед висіванням насіння потрібно обробити від шкідників та хвороб. Коли насіння зійде і ви будете його проривати, обов'язково залишайте між паростками 6-8 см. Восени ви отримаєте соковиті та смачні коренеплоди. Але пам'ятайте, що на зиму вони не годяться.

Чорнобривці. Ароматна та гарна рослина, яка зачарує своїм квітом восени. Вона не лише красива, але й корисна. Чорнобривці застосовуються в народній медицині, а ще вони є природним захистом від шкідників. Тому їх варто висаджувати по периметру грядок або під деревами.

Дзвіночки. Якщо ви хочете, щоб ці ніжні квіти зачаровували вас восени, їх потрібно правильно посадити. Використовують розсадний спосіб.

Лісові незабудки. В саду ця квітка виглядає дуже гармонічно та ніжно. В липні її можна висіювати в ґрунт. Рослина гарно приживається і сходить протягом трьох років поспіль.

Немофіла. Ще одна красива рослина, яка буде радувати вас своїми квітами восени, якщо її висадити в липні. Перші сходи ви побачите вже за 14 днів. Вона невибаглива у догляді, любить розсіяне світло. Не забувайте регулярно поливати та розпушувати ґрунт для доступу повітря.