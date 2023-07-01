Что сажать в июле, если хотите успеть собрать урожай

Июль – середина лета. Огородники уже начинают убирать первый урожай, отцветают летние цветы и растения. ТСН.ua рассказывает, что сажать в июле, чтобы получить обильное цветение и осенний урожай.

Капуста. Если вы еще хотите полакомиться свежей капустой осенью, лучше выбирать ранние сорта, ведь поздние просто не успеют созреть. Перед тем как посеять в почву, семена нужно обработать от вредителей и поставить в теплую водичку (менять ежедневно) на пару дней. Когда семена хорошо набухли – можно их высевать. Не забывайте о регулярной и обильной поливе. Если все сделать правильно, в начале октября у вас будет свежая молодая капуста.

Горох. Зеленый горошек можно смело сажать в июле. Перед высадкой семена также обязательно замочите в теплой воде на несколько дней. Когда будете высаживать, не забудьте соблюдать правильную дистанцию (5-8 см между семенами), также нужно ставить подпорки. Одним из преимуществ этой культуры можно назвать то, что она обогащает почву.

Спаржевая фасоль. Эта культура совсем неприхотлива. Если у вас есть место для высадки и свежие семена, можете сеять ее в середине лета. Не забывайте о регулярной поливе. Это растение низкорослое с сочными листочками ярко-зеленого цвета.

Разнообразные салаты. Их можно подсеивать в почву в течение всего лета (каждые 20 дней). Однако, чтобы получить урожай, нужно не забывать о прореживании, чтобы ростки не тянулись вверх и не теряли свои качества. Также обязательна своевременная поливка.

Редис. Ее можно высевать в грунт раз в две недели. Несмотря на сокращение светового дня, даже в июле вы получите сочные и аппетитные плоды. Только не забывайте о балансе азота в почве.

Рукола. В составе этой зелени большое количество витаминов, а еще она очень быстро растет, поэтому ее можно высевать в июле. Первые ростки вы увидите уже через 5 дней. Молодая руккола очень ароматна и полезна. Важно – не забывать о достаточном увлажнении почвы.

Укроп. Интересно, что укроп, высеиваемый в середине лета, по своим вкусовым качествам более насыщен. Поэтому смело сделайте небольшую грядочку на своем огороде.

Редька. Очень популярны среди украинцев японские и китайские сорта этой культуры. Когда высаживаете редьку, учитывайте, какие овощи или растения здесь росли до повторного высева. Если это была редис или капуста, урожай будет очень маленьким. Поэтому специалисты советуют сеять там, где раньше были огурцы.

Морковь и свекла. Перед посевом семена нужно обработать от вредителей и болезней. Когда семена взойдет и вы будете их прорывать, обязательно оставляйте между ростками 6-8 см. Осенью вы получите сочные и вкусные корнеплоды. Но помните, что на зиму они не годятся.

Бархатцы. Ароматное и красивое растение, которое очарует своим цветом осенью. Она не только красива, но и полезна. Бархатцы применяются в народной медицине, а еще они являются естественной защитой от вредителей. Поэтому их следует высаживать по периметру грядок или под деревьями.

Колокольчики. Если вы хотите, чтобы эти нежные цветы очаровывали вас осенью, их нужно правильно усадить. Используют рассадный способ.

Лесные незабудки. В саду этот цветок выглядит очень гармонично и нежно. В июле ее можно высеивать в грунт. Растение хорошо приживается и восходит в течение трех лет подряд.

Немофила. Еще одно красивое растение, которое будет радовать вас своими цветами осенью, если его высадить в июле. Первую лестницу вы увидите уже через 14 дней. Она неприхотлива в уходе, любит рассеянный свет. Не забывайте регулярно поливать и разрыхлять почву для доступа воздуха.