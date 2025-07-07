NYT назвал город, из-за потери которого фронт на востоке может обрушиться

Завалы разрушенной 5-этажки в Константиновке

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РФ может прорвать оборону Украины на Донбассе и приблизиться к захвату всей Донецкой области, если захватит Константиновку.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В издании отмечают, что Константиновка расположена непосредственно на пути летнего наступления России в Донецкой области на востоке Украины, в результате которого московские войска совершили одни из самых больших ежемесячных территориальных достижений с 2022 года.

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«Россия сейчас контролирует более двух третей Донетчины. Но чтобы захватить остальной регион, она должна взять под контроль городские центры Украины, которые жизненно важны для логистики ее армии», — говорится в статье.

Поэтому журналисты называют Константиновку главной целью. Город — южные ворота к цепи городов, которые образуют последний большой оборонный пояс Украины в Донецкой области.

«Если город падет, почти все города дальше севернее окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее давно прогнутой цели — захват всей Донецкой области», — пишет NYT.

В издании отмечают, что российские войска создали карман глубиной 16 километров вокруг ВСУ, обороняющих Константиновку, частично окружая их с востока, юга и запада. Практически каждое движение в этом кармане круглосуточно находится под прицелом российских беспилотников, сообщают полдюжины украинских солдат и воюющих в этом районе офицеров. Войска часто остаются в затруднительном положении неделями без ротации и возможности эвакуации раненых.

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Украина сейчас готовится к последнему наступлению России на Константиновку, хотя битва может занять еще месяцы. Вопрос в том, начнет ли Москва фронтальную атаку, как в Бахмуте в 2023 году, попытается ли запереть карман в клещах, чтобы заставить украинцев отступить, повторяя стратегию, которую она применила во время захвата Авдеевки в прошлом году.

Во всяком случае, украинские солдаты говорят, что расширенные возможности России наносить удары беспилотниками дают ей преимущество, которого она не имела во время предыдущих нападений.

«Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров. Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается», — сказал командир подразделения, управляющего беспилотными машинами 93-й бригады, который, согласно военному протоколу, попросил называть его только имя — Александр.

Когда Александра и других украинских солдат спросили о поворотном моменте в новой российской кампании по использованию беспилотников, они указали на одно и то же название: «Рубикон» — элитное российское подразделение беспилотников.

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В этом году группа оставила свой след в Курской области, где помогла отразить наступление украинских войск, перекрыв их главный путь снабжения непрерывными ударами беспилотников. Затем, весной этой группы, «Рубикон» передислоцировался в район вокруг Константиновки и применил такую же тактику систематического нападения на дороги, транспортные средства и антенны.

Российские удары вокруг Константиновки настолько постоянны, что украинские войска вообще избегают выхода из своих подземных хранилищ.

«Мы шутим, что поход в туалет сейчас — это практически героический поступок», — сказал военный Николай, воюющий юго-восточнее от города.

Напомним, что съемочная группа ТСН работала в Константиновке и попала под обстрел российских КАБов.

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Военные и местные откровенно рассказали нашим журналистам, что происходит в Константиновке.

Дата публикации 15:34, 07.07.25 Количество просмотров 5 РФ обстреливает ТЦК, а Константиновка на грани катастрофы | Анализ главных событий недели