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В Белом доме объяснили паузу в поставках оружия Украине
Приостановка поставок оружия Украине — часть стандартного пересмотра, инициированного министром обороны.
Пресссекретарь Белого дома Каролайн Ливитт опровергла предположение, что президент Дональд Трамп лично отдал приказ о приостановлении военной помощи Украине.
Об этом Ливитт заявила беду во время брифинга Белого дома.
По ее словам, пауза в снабжении является частью стандартной процедуры пересмотра, инициированной министром обороны Питом Хегсетом.
"Это был стандартный пересмотр Пентагоном всего оружия, всей помощи и поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают всем странам и всем регионам мира, а не только Украине", - отметила Ливитт.
Она подчеркнула, что пауза необходима для того, чтобы убедиться: каждое решение отвечает стратегическим интересам США, в том числе потребностям американских военных.
В Пентагоне также заявили, что приостановка помощи связана с необходимостью оценить запасы оружия США и их готовность к реагированию. В то же время ряд демократов в Конгрессе раскритиковали решение и заявили, что официальные объяснения недостаточны и “не вызывают доверия”.