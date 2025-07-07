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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Белом доме объяснили паузу в поставках оружия Украине

Приостановка поставок оружия Украине — часть стандартного пересмотра, инициированного министром обороны.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Пресссекретарь Белого дома Каролайн Ливитт

Пресссекретарь Белого дома Каролайн Ливитт. / © Associated Press

Пресссекретарь Белого дома Каролайн Ливитт опровергла предположение, что президент Дональд Трамп лично отдал приказ о приостановлении военной помощи Украине.

Об этом Ливитт заявила беду во время брифинга Белого дома.

По ее словам, пауза в снабжении является частью стандартной процедуры пересмотра, инициированной министром обороны Питом Хегсетом.

"Это был стандартный пересмотр Пентагоном всего оружия, всей помощи и поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают всем странам и всем регионам мира, а не только Украине", - отметила Ливитт.

Она подчеркнула, что пауза необходима для того, чтобы убедиться: каждое решение отвечает стратегическим интересам США, в том числе потребностям американских военных.

В Пентагоне также заявили, что приостановка помощи связана с необходимостью оценить запасы оружия США и их готовность к реагированию. В то же время ряд демократов в Конгрессе раскритиковали решение и заявили, что официальные объяснения недостаточны и “не вызывают доверия”.

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