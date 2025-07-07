У Білому домі пояснили паузу в постачанні зброї Україні

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт. / © Associated Press

Реклама

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт спростувала припущення, що президент Дональд Трамп особисто віддав наказ про призупинення військової допомоги Україні.

Про це Лівітт заявила бід час брифінгу Білого дому.

За її словами, пауза в постачанні є частиною стандартної процедури перегляду, ініційованої міністром оборони Пітом Гегсетом.

Реклама

“Це був стандартний перегляд Пентагоном усієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам та всім регіонам світу, а не лише Україні”, – зазначила Лівітт.

Вона підкреслила, що пауза необхідна для того, аби переконатися: кожне рішення відповідає стратегічним інтересам США, зокрема — потребам американських військових.

У Пентагоні також заявили, що призупинення допомоги пов’язане з потребою оцінити запаси зброї США та їхню готовність до реагування. Водночас низка демократів у Конгресі розкритикували рішення і заявили, що офіційні пояснення є недостатніми та “не викликають довіри”.