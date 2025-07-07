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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенные пункты Лобково и Поддубное на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Степного и Ровно.

«Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся у Степного и Ровно», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на севере Сумской области российские войска недавно захватили село Новониколаевка, принадлежащее к Хотинской поселковой общине.

Мы ранее информировали, что за сутки РФ потеряла на фронте 1180 солдат, 39 артиллерийских систем, самолет и ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
593
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