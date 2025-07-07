Война в Украине / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенные пункты Лобково и Поддубное на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Степного и Ровно.

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«Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся у Степного и Ровно», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на севере Сумской области российские войска недавно захватили село Новониколаевка, принадлежащее к Хотинской поселковой общине.

Мы ранее информировали, что за сутки РФ потеряла на фронте 1180 солдат, 39 артиллерийских систем, самолет и ПВО.

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