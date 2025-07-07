- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 593
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенные пункты Лобково и Поддубное на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись у Степного и Ровно.
«Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся у Степного и Ровно», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что на севере Сумской области российские войска недавно захватили село Новониколаевка, принадлежащее к Хотинской поселковой общине.
Мы ранее информировали, что за сутки РФ потеряла на фронте 1180 солдат, 39 артиллерийских систем, самолет и ПВО.