Сырский назвал направление на фронте, где враг давит количеством

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

На Южно-слобожанском направлении на прошлой неделе украинские воины отражали в общей сложности более 60 российских штурмов, и около 10 боев идут ежедневно и дальше.

Об этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Facebook.

«Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в том числе на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Здесь, на Южно-слобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отражали в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев идут ежедневно и дальше», — отметил он.

Реклама

По данным Сырского, россияне пытаются давить количеством.

«Однако мы должны быть готовы, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области ситуация остается тяжелой. Оккупанты не оставляют попыток прорваться к трассе Покровск — Константиновка и стремятся захватить Покровск с трех сторон.