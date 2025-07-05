Сирський назвав напрямок на фронті, де ворог тисне кількістю

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

На Південно-слобожанському напрямку минулого тижня українські воїни відбивали загалом понад 60 російських штурмів, і близько 10 боїв точаться щодня й надалі.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Facebook.

«Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника.Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі», — зазначив він.

Реклама

За даними Сирського, росіяни намагаються тиснути кількістю.

«Однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області ситуація залишається важкою. Окупанти не залишають спроб прорватися до траси Покровськ — Костянтинівка та прагнуть захопити Покровськ із трьох боків.