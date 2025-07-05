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- Війна
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Сирський назвав напрямок на фронті, де ворог тисне кількістю
Противник намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, але всі намагання марні. Загалом ситуація на фронті залишається складною.
На Південно-слобожанському напрямку минулого тижня українські воїни відбивали загалом понад 60 російських штурмів, і близько 10 боїв точаться щодня й надалі.
Про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Facebook.
«Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника.Тут, на Південнослобожанському напрямку, наші воїни протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. Близько десятка боїв точаться щодня й надалі», — зазначив він.
За даними Сирського, росіяни намагаються тиснути кількістю.
«Однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників», — додав він.
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області ситуація залишається важкою. Окупанти не залишають спроб прорватися до траси Покровськ — Костянтинівка та прагнуть захопити Покровськ із трьох боків.