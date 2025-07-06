- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 769
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ потеряла самолет и более тысячи оккупантов — Генштаб сообщил детали
За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил новые цифры.
Армия РФ в сутки потеряла на фронте 1180 солдат, 39 артиллерийских систем, самолет и ПВО.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 026 440 (+1180) человек ранены/ликвидированы
танков — 10 992 (+2)
боевых бронированных машин — 22 956 (+3)
артиллерийских систем — 29 960 (+39)
РСЗО — 1430 (+2)
средства ПВО — 1192 (+1)
самолетов — 421 (+1)
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 825 (+216)
крылатых ракет — 3439
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 54 252 (+104)
специальной техники — 3925
Напомним, в России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.