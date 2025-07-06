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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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РФ потеряла самолет и более тысячи оккупантов — Генштаб сообщил детали

За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил новые цифры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российские солдаты

Российские солдаты / © Associated Press

Армия РФ в сутки потеряла на фронте 1180 солдат, 39 артиллерийских систем, самолет и ПВО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 026 440 (+1180) человек ранены/ликвидированы

  • танков — 10 992 (+2)

  • боевых бронированных машин — 22 956 (+3)

  • артиллерийских систем — 29 960 (+39)

  • РСЗО — 1430 (+2)

  • средства ПВО — 1192 (+1)

  • самолетов — 421 (+1)

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 43 825 (+216)

  • крылатых ракет — 3439

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 252 (+104)

  • специальной техники — 3925

Напомним, в России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.

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