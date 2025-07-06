РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какая угроза для Украины

Черное море / © Associated Press

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Сегодня, 6 июля, Российская Федерация вывела в Черное море носители крылатых ракет типа «Калибр». Для Украины есть угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

По состоянию на 6 утра в Черном море зафиксировано два вражеских корабля, и каждое из этих судов является носителем «Калибров» с общим залпом до восьми ракет.

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В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако два корабля РФ фиксируются в Средиземном море, одно из которых является ракетоносителем с общим залпом до 4 «Калибров».

За сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю — 7 судов, из них 4 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор

до Азовского моря — 4 судна

Ранее сообщалось, что эффективность российских ракет «Калибр» сейчас очень сомнительна. За время полномасштабного вторжения наши военные хорошо изучили этот тип ракет и умеют им противодействовать, что больше есть соответствующие средства.