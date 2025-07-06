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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": яка загроза для України

У Чорному та Середземному морях фіксуються ворожі кораблі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чорне море

Чорне море / © Associated Press

Сьогодні, 6 липня, Російська Федерація вивела у Чорне море носії крилатих ракети типу «Калібр». Для України є загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 6 ранку в Чорному морі зафіксовано два ворожих кораблі, і кожне з цих суден є носієм «Калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак два кораблі РФ фіксуються в Середземному морі, одне з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 4 «Калібрів».

За добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор

  • до Азовського моря — 4 судна

Раніше повдомлялося, що ефективність російських ракет «Калібр» наразі є дуже сумнівною. За час повномасштабного вторгнення наші військові добре вивчили цей тип ракет та вміють їм протидіяти, щобільше — є відповідні засоби.

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