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РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": яка загроза для України
У Чорному та Середземному морях фіксуються ворожі кораблі.
Сьогодні, 6 липня, Російська Федерація вивела у Чорне море носії крилатих ракети типу «Калібр». Для України є загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляють Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 6 ранку в Чорному морі зафіксовано два ворожих кораблі, і кожне з цих суден є носієм «Калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак два кораблі РФ фіксуються в Середземному морі, одне з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 4 «Калібрів».
За добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря — 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор
до Азовського моря — 4 судна
Раніше повдомлялося, що ефективність російських ракет «Калібр» наразі є дуже сумнівною. За час повномасштабного вторгнення наші військові добре вивчили цей тип ракет та вміють їм протидіяти, щобільше — є відповідні засоби.