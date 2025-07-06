Прогноз на 6 липня: синоптики обіцяють українцям ідеальну погоду

У неділю синоптики обіцяють ідеальну погоду / © unsplash.com

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У неділю, 6 липня, в більшості регіонів України очікується суха та переважно сонячна погода з незначною хмарністю. Опади не прогнозуються.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Температурний режим буде літньо-теплим. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11…+16°C, у південних областях — трохи тепліше +15…+20°C.

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Вдень температура повітря коливатиметься від +25 до +30°C, а на Закарпатті та півдні країни підніметься до +33°C.

У північно-східних регіонах буде дещо прохолодніше від +21 до +26°C.

Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

У Києві також пануватиме сонячна погода без опадів. Вдень температура повітря становитиме +27…+31°C.

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Втім, у неділю вдень до Київщини наблизиться атмосферний фронт, який може принести дощі та спричинити локальне зниження температури.

Нагадаємо, на Київщині оголошено попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, яка триватиме від 6 по 8 липня. А 7 та 8 липня небезпечно буде і в Києві.