- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогноз на 6 липня: синоптики обіцяють українцям ідеальну погоду
У неділю спека, яка накрила раніше Україну, відступить. Очікується комфортна погода.
У неділю, 6 липня, в більшості регіонів України очікується суха та переважно сонячна погода з незначною хмарністю. Опади не прогнозуються.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Температурний режим буде літньо-теплим. Вночі стовпчики термометрів покажуть +11…+16°C, у південних областях — трохи тепліше +15…+20°C.
Вдень температура повітря коливатиметься від +25 до +30°C, а на Закарпатті та півдні країни підніметься до +33°C.
У північно-східних регіонах буде дещо прохолодніше від +21 до +26°C.
Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
У Києві також пануватиме сонячна погода без опадів. Вдень температура повітря становитиме +27…+31°C.
Втім, у неділю вдень до Київщини наблизиться атмосферний фронт, який може принести дощі та спричинити локальне зниження температури.
Нагадаємо, на Київщині оголошено попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, яка триватиме від 6 по 8 липня. А 7 та 8 липня небезпечно буде і в Києві.