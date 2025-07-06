США підняли винищувачі через загрозу гольф-клубу Трампа

F-16 / © AFP

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У суботу винищувач F-16 військово-повітряних сил США перехопив легкомоторний літак, який порушив заборонений повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на офіційні джерела.

Інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом. Як зазначається, це вже п’яте несанкціоноване порушення повітряного простору в цьому районі за день.

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У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що для реагування на ситуацію було піднято винищувач F-16.

«F-16 здійснив так званий маневр „лоб у лоб“, щоб привернути увагу пілота цивільного судна», — повідомили в NORAD.

Після цього легкомоторний літак благополучно вивели за межі забороненої зони.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вирішив продемонструвати російському диктаторові Путіну готовність до поступок, навіть ціною згортання військової допомоги Україні.

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Ми раніше інформували, що Дональд Трамп дистанціюється від обіцянок припинити війну, називаючи ситуацію «угодою Байдена».