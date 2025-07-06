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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США подняли истребители из-за угрозы гольф-клуба Трампа

Легкомоторный самолет благополучно вывели за пределы запретной зоны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
F-16

F-16 / © AFP

В субботу истребитель F-16 военно-воздушных сил США перехватил легкомоторный самолет, нарушивший запрещенное воздушное пространство над гольф-клубом президента Дональда Трампа .

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

Инцидент произошел около 14:39 по местному времени. Это уже пятое несанкционированное нарушение воздушного пространства в этом районе за день.

В Североамериканском командовании воздушно-космической обороны (NORAD) подтвердили, что для реагирования на ситуацию был поднят истребитель F-16.

"F-16 совершил так называемый маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна", - сообщили в NORAD.

После этого легкомоторный самолет благополучно был выведен за пределы запретной зоны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил продемонстрировать российскому диктатору Путину готовность к поступкам, даже ценой сворачивания военной помощи Украине .

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп дистанцируется от обещаний прекратить войну, называя ситуацию «соглашением Байдена» .

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