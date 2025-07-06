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Три знака, которым сегодня не стоит обращать внимание на мелочи
День позитивной энергетики, которую, тем не менее, может испортить пресловутая «ложка дегтя» — неприятные мелочи, которые могут испортить настроение. Не стоит обращать на них внимание, поскольку никакой угрозы они нести не будут.
Сегодня, 6 июля, обращать внимание на мелочи не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них они станут бессмысленной тратой энергии, необходимой для жизни и работы.
Лев
Львам, которые славятся широтой своей души, неприятно будет узнать, что люди, которым они доверяли, за глаза негативно о них отзываются. Обида — а станет первой реакцией на вероломство. Но, успокоившись, они быстро поймут, что инцидент не стоит такой бурной реакции.
Скорпион
Скорпионы — особенно успешные представители знака — могут столкнуться с завистью, что заставит их переживать. Впрочем, они быстро успокоятся, поскольку поймут, что угодить всем невозможно, а, значит, не стоит и пытаться сохранить хорошие отношения с теми, кто их не стоит
Стрелец
Стрельцы, несмотря на присущую им самоуверенность, часто страдают от приступов ревности. Вот и сегодня они по какой-то причине заподозрят любимого человека в неверности, но, к счастью, очень быстро смогут убедиться в том, что их подозрения не имеют под собой оснований.
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