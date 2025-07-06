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- Астрология
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Астрологический прогноз на 6 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым начинаниям – они приведут к результатам, противоположным тем, на которые мы рассчитывали.
Символ дня: Сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: аквамарин.
Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому требуют повышенного внимания и соответствующих мер
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо – особенно жирное и жареное, заменив его другими продуктами с высоким содержанием белка – грибами или фасолью
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: удачными окажутся обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются в течение недели.
Табу дня: разбитое стекло – особенно! – зеркало может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Трещины воспитания затрещинами не загладишь» (Цаль Айзикович Меламед).
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