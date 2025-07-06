Астрологический прогноз на 6 июля

Сердце / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым начинаниям – они приведут к результатам, противоположным тем, на которые мы рассчитывали.

Символ дня: Сердце.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: аквамарин.

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.

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За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому требуют повышенного внимания и соответствующих мер

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо – особенно жирное и жареное, заменив его другими продуктами с высоким содержанием белка – грибами или фасолью

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: удачными окажутся обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются в течение недели.

Табу дня: разбитое стекло – особенно! – зеркало может стать плохой приметой.

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Цитата дня: «Трещины воспитания затрещинами не загладишь» (Цаль Айзикович Меламед).

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