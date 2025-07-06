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РФ втратила літак та понад тисячу окупантів — Генштаб повідомив деталі
За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.
Армія РФ за добу втратила на фронті 1180 солдатів, 39 артилерійських систем, літак та ППО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 026 440 (+1180) осіб поранено/ліквідовано
танків — 10 992 (+2)
бойових броньованих машин — 22 956 (+3)
артилерійських систем — 29 960 (+39)
РСЗВ — 1430 (+2)
засоби ППО — 1192 (+1)
літаків — 421 (+1)
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 43 825 (+216)
крилатих ракет — 3439
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 54 252 (+104)
спеціальної техніки — 3925
Нагадаємо, у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.