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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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960
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РФ втратила літак та понад тисячу окупантів — Генштаб повідомив деталі

За добу армія загарбників зазнала серйозних втрат на фронті. Генштаб повідомив нові цифри.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

Армія РФ за добу втратила на фронті 1180 солдатів, 39 артилерійських систем, літак та ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 року до 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 026 440 (+1180) осіб поранено/ліквідовано

  • танків — 10 992 (+2)

  • бойових броньованих машин — 22 956 (+3)

  • артилерійських систем — 29 960 (+39)

  • РСЗВ — 1430 (+2)

  • засоби ППО — 1192 (+1)

  • літаків — 421 (+1)

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 43 825 (+216)

  • крилатих ракет — 3439

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 54 252 (+104)

  • спеціальної техніки — 3925

Нагадаємо, у Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.

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