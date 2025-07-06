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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

День ангела 6 липня: кого та як вітати з іменинами

6 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 6 липня, день ангела

Який сьогодні, 6 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 6 липня

6 липня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Антона, Валентина, Василя, Віктора, Гліба, Федора, Марту, Уляну, Юліану.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві позитивний, енергійний. В дорослому віці стає замріяним, активним.

Антон — латинське ім’я, перекладається як “вступати в бій”. В дитинстві яскравий, мужній. В дорослому віці стає схильним до творчості.

Валентин — латинське коріння, тлумачиться як “спокійний”. В дитинстві світлий, активний. В дорослому віці стає філософом, зануреним у собі.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві добрий, рухливий. В дорослому віці стає доброзичливим, життєрадісним.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає пунктуальним, педантичним.

Гліб — скандинавське коріння, тлумачиться як “спадкоємець Бога”. В дитинстві практичний, надійний. В дорослому віці стає стриманим, не любить лестощі.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає енергійним, амбітним.

Марта — давньоєврейське ім’я, перекладається як “пані”. В дитинстві волелюбна, емоційна. В дорослому віці стає вимогливою до себе та інших.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві слухняна, спокійна. В дорослому віці стає надійним і хорошим працівником.

Юліана — латинське походження, означає “з роду Юлія”. В дитинстві вимоглива, має сильний характер. В дорослому віці стає серйозною, добродушною.

День ангела 6 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 6 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе шляхом добра і світла, оберігає від усіх негараздів і наповнює серце миром і радістю. Будь щасливим і натхненним у кожному дні!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був поруч у найважчі моменти, підтримував тебе і допомагав приймати правильні рішення. Нехай життя дарує тільки щасливі миті, а душа завжди співає від радості.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх бід, надихає на великі справи і наповнює життя світлом, теплом і любов’ю. Залишайся завжди сильним і впевненим у собі!

***

Зі святом ангела! Нехай твій ангел завжди поруч, дарує захист і спокій, підтримує у всіх починаннях і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю здоров’я, добробуту і великого щастя в житті!

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець буде твоїм вірним другом і провідником, оберігає від негараздів і веде до світлих вершин. Нехай кожен день буде сповнений благословень, тепла і радості!

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Дата публікації
Кількість переглядів
121
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