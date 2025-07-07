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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Війна
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Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники окупували населені пункти Лобкове та Піддубне, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Степового та Рівнополя.

«Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що на півночі Сумської області російські війська нещодавно захопили село Новомиколаївка, що належить до Хотінської селищної громади.

Ми раніше інформували, що за добу РФ втратила на фронті 1180 солдатів, 39 артилерійських систем, літак та ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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