Война в Украине / © Getty Images

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенных пунктах Комар, Яблоновка, Торецк и возле Запорожья на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Каменском, что в Запорожской области.

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«Враг продвинулся в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Запорожском направлении российские войска усилили штурмы малыми группами, используя дроны, баги и мотоциклы.

Мы ранее информировали, что интенсивность боевых действий в Донецкой области остается самой высокой среди всех направлений фронта, ведь именно этот регион является главной целью для российских войск.

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