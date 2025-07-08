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Враг продвинулся на Донетчине и Запорожье — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенных пунктах Комар, Яблоновка, Торецк и возле Запорожья на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Каменском, что в Запорожской области.
«Враг продвинулся в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в Запорожском направлении российские войска усилили штурмы малыми группами, используя дроны, баги и мотоциклы.
Мы ранее информировали, что интенсивность боевых действий в Донецкой области остается самой высокой среди всех направлений фронта, ведь именно этот регион является главной целью для российских войск.