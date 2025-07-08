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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Враг продвинулся на Донетчине и Запорожье — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенных пунктах Комар, Яблоновка, Торецк и возле Запорожья на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Каменском, что в Запорожской области.

«Враг продвинулся в Каменском, Комаре, Яблоновке, Торецке и возле Запорожья», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Запорожском направлении российские войска усилили штурмы малыми группами, используя дроны, баги и мотоциклы.

Мы ранее информировали, что интенсивность боевых действий в Донецкой области остается самой высокой среди всех направлений фронта, ведь именно этот регион является главной целью для российских войск.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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