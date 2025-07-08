Как правильно запекать в рукаве в духовке / © pixabay.com

Реклама

Основным плюсом запекания пищи в рукаве является то, что мясо, овощи, рыба готовятся в собственном соке и не нуждаются в добавлении масла. Это делает блюда не только очень вкусными и мягкими, но и более полезными для здоровья.

Технология запекания в рукаве очень проста: подготовили продукты, положили их в специальный пакет, зажали с двух сторон, выложили в форму для запекания, разогрели в духовку и поставили, подождали и блюдо готово.

Если говорить о преимуществах рукава для запекания, то обязательно следует отметить следующие:

Реклама

продукты готовятся как на пару, который возникает при испарении их собственного сока, после этого он остается внутри, в результате чего пища тушится, а потому сохраняет все свои полезные свойства, остается сочной, имеет насыщенный вкус;

рукав герметичный, в нем, по сути, создается своя собственная замкнутая микросфера, а потому продукты готовятся гораздо быстрее, чем когда просто запекаются в духовке;

в конце концов, при запекании в рукаве еда не пригорает, а посуду после этого не нужно мыть.

Однако, каковы бы ни были плюсы, рукав для запекания все же имеет и свои минусы. В частности, если запекать в нем, то золотистой корочки на свинине или курильщике точно не будет. Вы можете за 10 минут до готовности разрезать рукав и увеличить температуру приготовления.

Важно помнить, какую температуру духовки выдерживает рукав для запекания. Он производится из полиэтиленфталата, который, конечно, подходит для использования при высокой температуре, он не вступает в реакцию с продуктами, однако специалисты подчеркивают, что в нем нельзя готовить при температуре от 200 градусов и выше.

Следите, чтобы рукав не касался стенок духовки во время приготовления. Нельзя включать духовку в режим гриля. А чтобы рукав не лопнул в процессе, после загрузки внутрь продуктов, сделайте несколько проколов, так переизбыток пара будет получаться.

Читайте также:

Реклама