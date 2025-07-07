В Херсоне пытались взорвать бойца ВСУ при помощи посылки – детали

В Херсоне пытались взорвать бойца ВСУ.

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В Херсоне военнослужащий получил посылку со взрывчаткой через отделение "Новой почты". Подозрения вызвало то, что отправителем указан его сослуживец, отрицавший факт отправления. Боец не стал открывать сверток и сообщил о ситуации работников почты.

Инцидент произошел в отделении №9 еще 22 июня. О нем сообщила волонтер Наталья Комаренко, опубликовав соответствующий сундук в соцсетях.

Согласно официальной информации от "Новой почты", полученной "Telegraf", адресат сразу обратился к работникам с подозрением, поскольку сам ничего не заказывал, а указанный отправитель не посылал ему никаких вещей. В сопроводительных документах речь шла об "электрическом оборудовании".

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После проверки выяснилось, что отправитель действительно не имеет отношения к отправке. Сотрудники "Новой почты" вызвали полицию. На место прибыли взрывотехники и ГСЧС, которые обнаружили в свертке взрывное устройство. Он был обезврежен на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее сообщалось, что СБУ и Нацполиция задержали в Харькове 19-летнюю агентку РФ, которая передала заминированный скутер ВСУ под видом волонтерской помощи. В результате взрыва погиб военный.