Израиль может возобновить войну против Ирана: почему готовят повторный удар

Израиль может возобновить войну против Ирана / © Associated Press

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Израиль активно готовится к возможному возобновлению войны с Ираном, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу и рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, близкие к переговорам.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят дальнейшие шаги по ядерной программе Ирана во время ужина в Белом доме. Израильский премьер стремится согласовать позиции по «ядерным» переговорам и обсудить возможные основания для возобновления военных ударов.

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Условия для военного ответа

Главный советник Нетаньяху Рон Дермер во время закрытых брифингов выразил мнение, что администрация Трампа склонна поддержать новые удары по Ирану при определенных условиях. Среди возможных поводов для военного ответа называют:

Попытка Тегерана переместить высокообогащенный уран из поврежденных ядерных объектов.

Возобновление активной работы над ядерной программой, включая запуск обогатительных мощностей.

По заявлениям американских и израильских чиновников, запасы урана находятся в «изолированном» состоянии. Разведки обеих стран оценивают, что объекты получили серьезные повреждения, однако не весь материал и инфраструктура были уничтожены. работ на обогатительных установках.

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Напомним, 13 июня Израиль нанес удары по объектам иранской ядерной и военной инфраструктуры, в результате чего погибли высокопоставленные командиры и ученые.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны Израиль и ХАМАС близки к достижению договоренности о временном перемирии.

Также ХАМАС принял предложение о прекращении огня с гарантиями США.