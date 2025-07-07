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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ровенщину накрыл ураган: повреждены дома, люди без света

Сильный ураган пронесся над Ровенщиной, повредив кровли более десятка жилых домов.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ровенщину накрыл ураган

Ровенщину накрыл ураган / © Ровенская областная государственная администрация

Ровенщиной пронесся сильный ураган, причинив вред Дубенскому и Вараскому районам. По предварительной информации, больше всего пострадал Дубенский район, где более 10 жилых домов повреждены кровли.

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Кроме того, в обоих районах зафиксированы поваленные деревья. На местах работают представители ГСЧС. Информацию об обесточивании собирает «Ровнооблэнерго».

Ровенщину накрыл ураган. / © Ровенская областная государственная администрация

Ровенщину накрыл ураган. / © Ровенская областная государственная администрация

Люди во время непогоды травмы не получили. Власти призывают жителей области осторожничать во время урагана: не ходить и не парковаться под линиями электропередач, большими деревьями и рекламными щитами, а также не подходить и не трогать оборванные провода. В случае необходимости следует обращаться к спасателям.

Также 13 населенных пунктов Ровенщины обесточены полностью, еще 3 частично. Таковы последствия вечернего ненастья по состоянию на 22:00. Без света 2553 абонента во всех районах области. Бригады энергетиков работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей края.

Напомним, 7 июля во Львове и области началась сильная буря с грозой и шквальным ветром.

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