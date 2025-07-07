Рівненщину накрив буревій: пошкоджені будинки, люди без світла

Рівненщину накрив буревій / © Рівненська обласна державна адміністрація

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Рівненщиною пронісся сильний буревій, завдавши шкоди Дубенському та Вараському районам. За попередньою інформацією, найбільше постраждав Дубенський район, де понад 10 житлових будинків мають пошкоджені покрівлі.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Крім того, в обох районах зафіксовано повалені дерева. На місцях працюють представники ДСНС. Інформацію щодо знеструмлень наразі збирає «Рівнеобленерго».

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Рівненщину накрив буревій. / © Рівненська обласна державна адміністрація

Люди під час негоди травм не зазнали. Влада закликає мешканців області бути обережними під час буревію: не ходити та не паркуватися під лініями електропередач, великими деревами та рекламними щитами, а також не підходити та не чіпати обірвані дроти. У разі потреби варто звертатися до рятувальників.

Також 13 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 — частково. Такі наслідки вечірньої негоди станом на 22:00. Без світла 2553 абоненти в усіх районах області. Бригади енергетиків працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів краю.

Нагадаємо, 7 липня, у Львові та області почалася сильна буря з грозою і шквальним вітром.