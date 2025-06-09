Масштабна атака на Рівненщину: під час ударів були закриті укриття

Удар по Рівненщині 9 червня

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Під час найбільшої за весь час повномасштабного вторгнення повітряної атаки на Рівненщину вночі 9 червня, деякі укриття були закриті.

Про це йдеться в повідомленні Рівненської ОВА.

«Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки», — сказав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Також він закликав громадян, якщо укриття закриті, повідомляти про це в поліцію або телефонувати на цілодобову гарячу лінію ОВА.

В ОВА наголосили, що за зачинене під час повітряної тривоги укриття можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Зауважимо, що це — далеко не перший скандал в Україні, коли укриття були закриті під час повітряної тривоги.

Наприклад, у ніч проти 1 червня 2023 року у Києві біля зачиненого укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці загинуло троє людей: 9-річна дівчинка та її 34-річна мама, а також 33-річна жінка. Людей до укриття не впустив охоронець.

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Після трагічного інциденту Комісія Київради ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів.

У Житомирі в серпні 2023 року голова ОСББ не пустила дітей та працівників з садочка в укриття. На щастя, тоді обійшлося без жертв.

Нагадаємо, ночі проти 9 червня Росія масовано атакувала Рівненщину - місто Дубно. Ворог застосував аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Кинджал» та кілька десятків ударних БпЛА, а також Х-101.